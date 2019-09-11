Отказ от ПДЧ НАТО означает для Украины возвращение в сферу влияния РоSSии, - Сюмар

"Евросолидарность" настаивает на продолжении евроинтеграционного движения Украины.

Отказ от ПДЧ НАТО означает для Украины возвращение в сферу влияния РоSSии, - Сюмар
Фото: LB.ua

Украина должна настаивать на получении ПДЧ относительно членства в НАТО, ведь уход от сотрудничества с НАТО будет означать возвращение в сферу влияния РоSSии. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат фракции «Европейской Солидарности» Виктория Сюмар.

Депутат напомнила события осени 2013 года, когда на Майдан вышла молодежь, представители среднего класса и они протестовали против двух принципиальных вещей: свертывание европейского и евроатлантического курсов Януковичем, возвращение Украины в сферу РоSSии и узурпации власти.

"Нашу фракцию беспокоят процессы, происходящие в сфере европейской, а особенно евроатлантической интеграции. Те заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на получении плана действий членства в НАТО. Это в определенной степени означает свертывание евроатлантической интеграции Украины. Также мы видим и косвенные сигналы такого свертывания. Есть сигналы о том, что инструкторов НАТО уже отзывают из зоны разграничения", - отметила политик.

Народный депутат во время выступления подчеркнула, что Североатлантический альянс станет гарантией безопасности Украины.

"НАТО для Украины - это не просто блок безопасности, это не просто какая-то далекая перспектива. НАТО для Украины - это единственный способ гарантировать безопасность каждому украинцу в противостоянии с ядерным соседом и агрессором, который аннексировал Крым, оккупировал часть украинской территории на востоке - Россией. Если мы сегодня отойдем от сотрудничества с НАТО, если мы откажемся от получения ПДЧ, это будет обозначать, что Украина снова готова попасть в сферу влияния РоSSии", - подчеркнула парламентарий.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба в Брюсселе подтвердил курс Украины на евроинтеграциюКулеба в Брюсселе подтвердил курс Украины на евроинтеграцию
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
Карпюк рассказал о пытках в РоSSии
В "Слуге народа" назвали минские соглашения "позорными", но заявили, что "от них невозможно отказаться"В "Слуге народа" назвали минские соглашения "позорными", но заявили, что "от них невозможно отказаться"
Талибан пригрозил США "большими потерями" из-за отказа от переговоровТалибан пригрозил США "большими потерями" из-за отказа от переговоров
РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - ДенисоваРоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - Денисова
В РоSSию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан УкраиныВ РоSSию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха РоSSииАваков прокомментировал выдачу Цемаха РоSSии
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Самолет с россиянами из списка обмена вылетел из Украины, - адвокатСамолет с россиянами из списка обмена вылетел из Украины, - адвокат
Последние новости
Подгружаем последние новости