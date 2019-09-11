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2019-09-11
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Депутатов можно будет привлекать к уголовной ответственности с 1 января.
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд
Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Закон, принятый Верховной Радой 3 сентября, вносит изменения в ст. 80 Конституции Украины. Парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету).
Из статьи убран абзац о том, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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