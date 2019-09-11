Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Депутатов можно будет привлекать к уголовной ответственности с 1 января.

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон, принятый Верховной Радой 3 сентября, вносит изменения в ст. 80 Конституции Украины. Парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету).

Из статьи убран абзац о том, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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