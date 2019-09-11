С начала текущего года Госкино запретило два роSSийских фильма

Всего на рассмотрении экспертной комиссии было три фильма.

С начала текущего года Госкино запретило два роSSийских фильма
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Государственное агентство Украины по вопросам кино с начала текущего года запретило показывать на территории страны два роSSийских фильма и предоставило разрешение на дистрибьюцию одного роSSийского фильма. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В этом году на рассмотрении Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино было подано три роSSийских фильма: "Громкая связь" (реж. А.Нужный), "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян) и "Стрела" (реж. Е. Никитин).

Большинство членов комиссии приняли решение запретить фильмы "Я так не думаю" и "Стрела"

В то же время фильм "Громкая связь" был разрешен к показу с индексом зрительской аудитории "+16", и сроком проката до конца мая.

Напомним, 19 августа Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил об отставке. 21 августа Кабмин уволил его.



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