Зеленский официально представил Вадима Пристайко: "Я очень доволен нашей работой"

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня, 11 сентября официально представил министра иностранных дел Вадима Пристайко, отметив, что очень доволен их совместной работой на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я работаю с ним около четырех месяцев, я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры. Были, так сказать, звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал", - сказал Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Обращаясь к другим присутствующим дипломатам, президент отметил, что одна из главных войн – это дипломатическая война, и они это прекрасно знают. Кроме того, Зеленский поблагодарил их за свою работу.

"Я хочу вас поблагодарить, что ежедневно, с утра до вечера, иногда ночью, и это правда, простите за эти звонки, действительно обороняете Украину и наши границы", - добавил он.

Фото: president.gov.ua

Пристайко, в свою очередь, назвал свою команду «дипломатическим войском» и отметил, что оно дисциплинированное, опытное, образованное и готово к применению 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Помимо этого, Зеленский рассказал, что ему больше всего нравится здание именно МИДа, однако он не станет забирать его под Офис президента.

"Немного завидую вам, у вас лучше место и лучшее здание. Но не бойтесь, вы не переезжаете, мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет!", - пошутил глава государства.

Напомним, 9 сентября Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что саммит лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия) может состояться до конца сентября.

Он отметил, что президент не собирается пять лет вести переговоры о проведении саммита и хочет встретиться с лидерами Франции, Германии и РоSSии как можно скорее.