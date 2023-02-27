На виставці в Арабських Еміратах представили українські ракетні системи

На виставці в Об’єднаних Арабських Еміратах українські виробники представили ракетні комплекси "Нептун" та "Вільха". Також іноземним клієнтам показали новітній протитанковий ракетний комплекс "Скіф-М", як повідомляє КБ "Луч" у Facebook .

До 24 лютого 2022-го року підприємство "Луч" мав значний портфель експортних замовлень з країнами Близького Сходу та Північної Африки – ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар, Марокко, Йорданія.

"Наше підприємство підтримує постійний контакт з замовниками і отримує слова підтримки та поваги до всіх українських зброярів та захисників нашої країни.

На думку одного поважного генерала близькосхідної армії, за цей рік ракетні комплекси КБ "Луч" змогли стати справжнім game changer у протистоянні з Росією", – зазначили у КБ.