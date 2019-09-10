Кулеба в Брюсселе подтвердил курс Украины на евроинтеграцию

"Нужно работать - есть желание европейских партнеров и наше работать и давать результат".

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в Брюссель заверил партнеров в том, что курс Киева на интеграцию остается неизменным.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы движемся в Европу, продолжаем интеграцию. Мы чрезвычайно заинтересованы в экономической интеграции. Мы считаем, что у Украины есть все шансы повторить тот путь, который когда-то прошли основатели Европейского сообщества – объедините экономики, объедините людей, и политическая интеграция тоже придет. Я увидел готовность продвигаться вперед со стороны ЕС и подтвердил ту же самую готовность со стороны Украины", - заявил он в Брюсселе украинским журналистам.

По словам вице-премьер-министра, стороны говорили "о продолжении интеграции в энергетический рынок, интеграцию в цифровой рынок, говорили о таможне, о так называемом промышленном безвизе".

"Нужно работать – есть желание европейских партнеров и наше работать и давать результат", - подчеркнул Кулеба.

Он также подтвердил, что в ходе встречи в Европейской комиссии обсуждался вопрос выделения Украине очередного транша макрофинансовой помощи.

"Надеюсь, что до конца года мы получим деньги макрофинансовой помощи", - выразил надежду украинский высокопоставленный чиновник.

Как сообщалось, в декабре 2018 Евросоюз перечислил Украине €500 млн макрофинансовой помощи.

16 ноября Украина завершила ратификацию договора о получении 1 млрд евро от ЕС . Выделение макрофинансовой помощи привязано к выполнению программы Международного валютного фонда. Это будет четвертая программа макрофинансовой помощи. Первые две были открыты в 2014-2015 годах, тогда Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро. Еще 1,2 млрд евро Украина получила в рамках третьей программы в 2015 и 2017 годах.