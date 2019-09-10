Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)

"Поэтому я попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", - написал Трамп.
Обновление. Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на американские СМИ.
С января этого года Каппермен занимал пост заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона.
По словам представителя американской администрации Хогана Гидли, "Чарльз Каппермен будет исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности".
Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с Болтоном, в ходе которой американский чиновник заявил, что США "решат вопрос военной помощи Украине в ближайшее время".