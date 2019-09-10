Глава комитета ВР по правоохранительной деятельности предлагает переподчинить Нацгвардию Кабмину
Сейчас НГУ управляет министр внутренних дел
Глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский предлагает забрать Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и отдать ее в управление Кабинету министров.
Об этом он рассказал LB.ua в кулуарах парламента.
"Перезапуск и улучшение Нацгвардии сейчас актуальны. Моя точка зрения - там не должно быть классических тяжелых военных формирований. Она (Нацгвардия, - ред.) больше исполняет полномочия правоохранительного органа. На этом этапе можно говорить о подчинении Кабмину, тогда будет достигнута координация", - отметил нардеп от "Слуги народа".
Законопроект, разработанный Офисом президента, предлагал подчинить Нацгвардию главе государства. Однако 9 сентября комитет отложил рассмотрение документа.
"Законопроект не рассматривали, потому что по поводу концептуальных вещей все еще продолжается дискуссия", - отметил Монастырский, по настоянию которого документ не согласовали.
Отметим, что Монастырский был помощником близкого к Арсену Авакову экс-нардепа Антона Геращенко.
Ранее СМИ сообщали, что 4 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский встречались в ОП. По данным источников, Аваков отказался отдать Зеленскому Нацгвардию и в случае такого голосования парламента пригрозил отставкой.
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