Глава комитета ВР по правоохранительной деятельности предлагает переподчинить Нацгвардию Кабмину

Сейчас НГУ управляет министр внутренних дел

?Глава комитета ВР по правоохранительной деятельности предлагает переподчинить Нацгвардию Кабмину
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский предлагает забрать Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и отдать ее в управление Кабинету министров.

Об этом он рассказал LB.ua в кулуарах парламента.

"Перезапуск и улучшение Нацгвардии сейчас актуальны. Моя точка зрения - там не должно быть классических тяжелых военных формирований. Она (Нацгвардия, - ред.) больше исполняет полномочия правоохранительного органа. На этом этапе можно говорить о подчинении Кабмину, тогда будет достигнута координация", - отметил нардеп от "Слуги народа".

Законопроект, разработанный Офисом президента, предлагал подчинить Нацгвардию главе государства. Однако 9 сентября комитет отложил рассмотрение документа.

"Законопроект не рассматривали, потому что по поводу концептуальных вещей все еще продолжается дискуссия", - отметил Монастырский, по настоянию которого документ не согласовали.

Отметим, что Монастырский был помощником близкого к Арсену Авакову экс-нардепа Антона Геращенко.

Ранее СМИ сообщали, что 4 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский встречались в ОП. По данным источников, Аваков отказался отдать Зеленскому Нацгвардию и в случае такого голосования парламента пригрозил отставкой.



Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300Рада провела первое голосование по сокращению числа депутатов до 300
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Блок рекламы


Похожие новости
Федерация работодателей предлагает отозвать и доработать изменения в Налоговый кодексФедерация работодателей предлагает отозвать и доработать изменения в Налоговый кодекс
Премьером Грузии стал глава МВД ГахарияПремьером Грузии стал глава МВД Гахария
Глава Бундестага раскритиковал правительство ФРГ за строительство "Северного потока-2"Глава Бундестага раскритиковал правительство ФРГ за строительство "Северного потока-2"
Стефанчук предлагает разработать "абсолютно новый" регламент РадыСтефанчук предлагает разработать "абсолютно новый" регламент Рады
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередьНовая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
В Донецке установили памятник главарю "ДНР" ЗахарченкоВ Донецке установили памятник главарю "ДНР" Захарченко
У Авакова заберут НацгвардиюУ Авакова заберут Нацгвардию
Супрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нацииСупрун анонсировала начало работы комитета по вопросам здоровья нации
Один из главарей "ДНР" Ходаковский признался в обстрелах ЯсиноватойОдин из главарей "ДНР" Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой
"ЕС" призвала "Голос" и "Батькивщину" выступить против избрания Шуфрича главой комитета свободы слова"ЕС" призвала "Голос" и "Батькивщину" выступить против избрания Шуфрича главой комитета свободы слова
Последние новости
Подгружаем последние новости