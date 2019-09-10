Депутаты решили работать до исчерпания повестки дня во вторник

Рада проголосовала за то, чтобы работать после 18:00.

Работа Верховной Рады во вторник, 10 сентября, продлена до исчерпания повестки дня.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, народные депутаты проголосовали за то, чтобы работать после 18:00. Предложение поддержали 299 парламентариев.

При этом Разумков надеется, что нардепы успеют рассмотреть все вопросы до 18:00.

Напомним, сегодня Рада приняла законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)".

Также депутаты планируют рассмотреть законопроекты о реформе прокуратуры.