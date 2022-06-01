Легализация гражданского оружия: украинцы решили, как будет лучше

Сегодня семидневный опрос об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения завершился.

Всего в “действии” к нему присоединились 1 726 452 пользователя.Итоги опроса опубликовало Мінцифри.

В частности, были получены следующие результаты:

59% считают, что пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, и могут свободно носить их с собой в общественных местах

22% — пистолеты категорически не должны быть в обращении среди гражданского населения

19% — пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, и использовать их только в тирах или на стрельбищах. Носить оружие с собой запрещено.

Эти результаты передадут в Министерство внутренних дел для дальнейшей оценки.