Депутаты и чиновники Харьковщины перешли на сторону врага: сбор сведений об украинских военных и не только

В Харьковской области в госизмене подозревают восьмерых должностных лиц и местных депутатов.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Среди подозреваемых-четверо глав территориальных общин: Купянской, Южногородской, Балаклейской, Старосалтовской.



"Сейчас главы Южногородской, Старосалтовской общин, депутат Солоницевского поселкового совета Харьковского района и секретарша Ольховского сельского совета являются подозреваемыми и находятся под стражей", – сообщил Фильчаков.

Кроме того, правоохранители заочно сообщили о подозрении депутата Липецкой сельского совета Харьковского района, мэра Балаклеи и депутата Изюмского городского совета от ОПЗЖ – по информации прокуратуры, он перешел на сторону врага и собирал сведения об участниках АТО/ООС, членов тероборони, местных правоохранителей.