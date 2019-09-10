Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко во вторник утром снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что адвокат Игорь Головань принес его показания.

"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос", - сказал адвокат Головань журналистам.

Он отметил, что принёс письменные показания Порошенко, но не уточнил, по какому делу.

Напомним, 6 сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР, по словам адвоката, из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно.

3 сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР из-за работы в Раде.