Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР
Его письменные показания принес адвокат.
Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко во вторник утром снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что адвокат Игорь Головань принес его показания.
"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос", - сказал адвокат Головань журналистам.
Он отметил, что принёс письменные показания Порошенко, но не уточнил, по какому делу.
Напомним, 6 сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР, по словам адвоката, из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно.
3 сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР из-за работы в Раде.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.09.2019 08:35
10.09.2019 09:06