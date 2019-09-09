Спикер британской Палаты общин объявил об отставке

Беркоу является спикером парламента с 2009 года.

Спикер британской Палаты общин Джон Беркоу объявил, что он намерен уйти в отставку в случае досрочных выборов в октябре или же - 31 октября, на которое намечен Brexit.

Об этом сообщают британские СМИ , передает Интерфакс-Украина.

"Если Палата общин проголосует сегодня вечером за досрочные выборы, то моя служба в качестве спикера и члена парламента завершится в тот момент, когда прекратит работу этот состав парламента", - сказал Беркоу.

Беркоу сообщил, что на выборах 2017 года он пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент, - и он намерен сдержать обещание.

Спикер также сообщил, что, даже если члены парламента не поддержат досрочные выборы, он все равно уйдет в отставку в запланированный день Brexit - 31 октября.

"Если Палата общин не проголосует (за досрочные выборы - ред.), то, по моему мнению, наименее деструктивным и наиболее демократичным вариантом станет мой уход в конце рабочего дня в четверг, 31 октября", - заявил Беркоу.

Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году. С 2009 года он является спикером парламента. До того как Беркоу стал спикером, он входил в Консервативную партию Великобритании, в 2007 году в СМИ появились слухи о том, что Беркоу может перейти в Лейбористскую партию, однако они не подтвердились. Однако Беркоу стал советником по делам детей с особенностями речи и общения в правительстве лейбориста Гордона Брауна.

Напомним, ранее палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить "Брексит".

Премьер Британии неоднократно заявлял, что готов совершить "Брексит" и без сделки, чтобы преодолеть сопротивление парламента он рекомендовал королеве приостановить работу парламента, Высокий суд Лондона признал это решение законным.

7 сентября министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд подала в отставку из-за позиции премьер-министра Бориса Джонсона по Брекситу.