Княжицкий: "Слуги народа" хотят лишить украинский кинематограф дотаций из бюджета
Комитет Рады поддержал это решение.
Представители монобольшинства планируют лишить украинского кинопроизводителя возможности получать возмещение квалификационных расходов, то есть компенсаций из государственного бюджета, и предоставить такую возможность иностранным производителям.
Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.
"Сегодня на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики «Слуги народа» проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов украинском. Государство, по их мнению должна поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских. Очевидно, это противоречит Конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам. Благодарен тем, кто не голосовал за такое антиукраинское решение и тем членам правящей партии, кто голосовал за этот абсурд, но в выступлениях высказывал сомнения в его обоснованности", - подчеркнул нардеп.
По словам Княжицкого, данный законопроект противоречит норме Конституции относительно равных прав и противодействия дискриминации по любому признаку. А также закону "О государственной поддержке кинематографии в Украине" по поддержке национального производителя кинопродукции.
"Он создает предпосылки замедление тенденции развития украинских фильмов. Со временем это может привести к полной потере конкурентоспособности, ведь иностранные компании будут получать компенсации из украинского бюджета", - отметил он.
Депутат призвал большинство не совершать шаги, которые негативно влияют на государственность и развитие украинской национальной идентичности.
Он также сообщил, что представители "Европейской Солидарности" подали альтернативный законопроект с целью защиты украинского кинематографа. Но правящая партия большинством в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики, приняла решение о необходимости поддержать проект закона, защищающего иностранные компании вместо украинских.
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Политика
09.09.2019 14:24