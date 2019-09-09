Княжицкий: "Слуги народа" хотят лишить украинский кинематограф дотаций из бюджета

Комитет Рады поддержал это решение.

Княжицкий: "Слуги народа" хотят лишить украинский кинематограф дотаций из бюджета
Микола Княжицький
Фото: Сергей Нужненко

Представители монобольшинства планируют лишить украинского кинопроизводителя возможности получать возмещение квалификационных расходов, то есть компенсаций из государственного бюджета, и предоставить такую возможность иностранным производителям.

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"Сегодня на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики «Слуги народа» проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов украинском. Государство, по их мнению должна поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских. Очевидно, это противоречит Конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам. Благодарен тем, кто не голосовал за такое антиукраинское решение и тем членам правящей партии, кто голосовал за этот абсурд, но в выступлениях высказывал сомнения в его обоснованности", - подчеркнул нардеп.

По словам Княжицкого, данный законопроект противоречит норме Конституции относительно равных прав и противодействия дискриминации по любому признаку. А также закону "О государственной поддержке кинематографии в Украине" по поддержке национального производителя кинопродукции.

"Он создает предпосылки замедление тенденции развития украинских фильмов. Со временем это может привести к полной потере конкурентоспособности, ведь иностранные компании будут получать компенсации из украинского бюджета", - отметил он.

Депутат призвал большинство не совершать шаги, которые негативно влияют на государственность и развитие украинской национальной идентичности.

Он также сообщил, что представители "Европейской Солидарности" подали альтернативный законопроект с целью защиты украинского кинематографа. Но правящая партия большинством в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики, приняла решение о необходимости поддержать проект закона, защищающего иностранные компании вместо украинских.

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