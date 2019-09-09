Помощник Зеленского: Медведчук к обмену не причастен, его вояжи в РоSSию - личный пиар
"Никакого участия Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали".
Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену удерживаемыми лицами, заявил, что кум роSSийского президента Виктор Медведчук не имел отношения к освобождению украинцев из роSSийских тюрем.
Об этом Ермак сообщил в интервью "Украинской правде".
"Знаю позицию нашего президента. Он заявлял много раз о том, что никаких привлечений господина Медведчука ни в какие процессы он не предусматривает. И поэтому я могу сказать, что никакого участия господин Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали. Считаю, что все его вояжи в РоSSию - это его личный пиар", - сказал он.
По словам Ермака, Владимир Зеленский и Владимир Путин лично договаривались о возвращении пленных
"Разговор начинался с моряков, а уже потом они договорились, что к морякам добавляем еще людей. Но уже 7 августа было договорено о 34 человека. Затем удалось договориться о 35-м", - сказал помощник президента Украины.
По словам Ермака, Зеленский лично обеспечил возвращение режиссера Олега Сенцова, а в роSSийском списке изначально фигурировала фамилия боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого считают важным свидетелем по делу MH17.
Напомним, 7 августа Украина и РоSSия провели обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись военные моряки, захваченные в Россией в плен в ноябре 2018 года, и еще 11 политзаключенных, среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых.
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Политика
09.09.2019 13:09