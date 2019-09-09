Волкер надеется на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ
Спецпредставитель Госдепа по Украине рассчитывает, что это станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.
Курт Волкер
Фото: 24 tv
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил надежду, что обмен удержанными лицами между Россией и Украиной станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Очень приятно видеть возвращение домой украинских моряков и обмен пленными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских договоренностей", - написал Волкер.
Very pleased to see Ukrainian sailors coming home and Ukraine-Russia prisoner exchange! Hope it builds momentum for further prisoner exchanges, renewed ceasefire, and progress toward full Minsk implementation.
Ранее Волкер также заявлял, что если обмен состоится, это будет результатом прямого взаимодействия президентов Украины и РоSSии.
Напомним, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией по формуле 35 на 35. Домой вернулись 24 украинских моряка, захваченных Россией в ноябре 2018 года. А также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Артур и Евгений Пановы, Эдем Бекиров. Некоторые из политузников находились в роSSийском плену около пять лет.
Президент США выразил поздравления обеим странам и назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру".
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексирована ней Крыму.