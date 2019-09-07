Глава Бундестага раскритиковал правительство ФРГ за строительство "Северного потока-2"

Шойбле считает, что Германия переступила через мнения восточных соседей.

Глава Бундестага раскритиковал правительство ФРГ за строительство "Северного потока-2"
Вольфганг Шойбле
Фото: www.grekomania.ru

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле критически высказался о действиях правительства ФРГ в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Об этом он написал в статье, опубликованной в газете Die Welt в субботу, 7 сентября, передает DW.

"Переступать через мнения наших восточных соседей не относится к лучшим аспектам немецкой политики, это во многом разрушило доверие", - написал Шойбле.

В то же время он раскритиковал восточноевропейские страны за то, что они лишь по прошествии времени выступили против проекта.

"С общеевропейской точки зрения саботировать этот проект окольными путями, тем не менее, не является разумным решением", - подчеркнул Шойбле.

Газопровод "Северный поток - 2" строится роSSийскими и европейскими компаниями под руководством роSSийского концерна "Газпром". Участницей проекта является, в частности, "дочка" немецкого концерна BASF - компания Wintershall.

Ряд стран выражает большие сомнения по поводу строительства "Северного потока - 2", полагая, что Европа попадет в еще большую зависимость от роSSийского газа. Наиболее жесткими критиками "Северного потока - 2" являются США и Польша.

Некоторые немецкие политики выступают в защиту спорного проекта. Например, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас утверждает, что газопровод важен не только для Германии, "но и для всей Европы". Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно подчеркивала, что она будет настаивать на сохранении транзита газа через Украину.

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