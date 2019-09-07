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2019-09-07
Освобожденные украинцы отправятся в "Феофанию" на обследования
Им также предстоит пройти реабилитацию.
Освобожденные украинцы отправятся в "Феофанию" на обследования
Фото: Макс Левин
Украинские политзаключенные и военнопленные моряки, которые вернулись в Украину в рамках обмена, отправятся для прохождения обследования в государственную клиническую больницу "Феофания". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что освобожденные моряки и политзаключенные пройдут реабилитацию.
Напомним, сегодня в Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных и 24 захваченных моряка. Некоторые из них находились в РоSSии с 2014 года. Зеленский рассказал, что об обмене пленными договорился 7 августа во время телефонного разговора с Путиным.
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