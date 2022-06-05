Вражеский язык: украинцы на востоке отказываются от русского — The Guardian

Харьковчанин Гамлет Зиньковский, как и его родители, вырос, разговаривая на русском. Но когда 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, это стало последним толчком, заставившим Гамлета полностью перейти на украинский, пишет The Guardian .

«К сожалению, я вырос, разговаривая на русском, но не приятно говорить на том же языке, что и армия, уничтожающая территорию нашей страны», – говорит 35-летний уличный художник Гамлет Зиньковский, широко известный харьковчанам, которые обычно называют его просто по имени – Гамлет.

Переход на украинский язык является частью более широкого пути к более выраженной украинской идентичности для Зиньковского, это разделяют многие в преимущественно русскоязычных районах востока и юга Украины. Это процесс, который стал более заметным за последние три месяца, но назревал уже несколько лет.

Как у молодого художника, у Зиньковского была давняя мечта: выставка в Москве. Харьков находится недалеко от границы с Россией и уже давно был почти полностью русскоязычным. В культурном плане Москва казалась центром вселенной. Но когда в 2012 году Зиньковский наконец-то попал в галерею, он был в ужасе.

«Они пренебрежительно относились к Харькову и Украине, и, честно говоря, я подумал: да ну их», – сказал художник.

Зиньковский вернулся в Харьков и сосредоточился на украинской арт-сцене.

После аннексии Крыма, в 2014 году, художник с несколькими друзьями начал пытаться разговаривать на украинском. Теперь он полностью перешел на украинский язык, и впервые вводит в свое искусство политические и патриотические темы.

Языковой вопрос – это то, что возникает в Харькове снова и снова. 22-летний дизайнер интерьера Александра Панченко рассказала, что с 2014 года пыталась усовершенствовать свой украинский, но призналась, что до сих пор часто общается на русском с друзьями.

Однако она уверена, что к моменту рождения ее детей будет достаточно свободно разговаривать дома только на украинском.

«Я выросла в русскоязычной семье, мои дети вырастут в украиноязычной», - сказала Панченко.

Еще в 2014 году в Харькове частично начали проявляться «настроения сепаратизма», а некоторые люди рассчитывали на скорую аннексию Крыма и задумывались, не будет ли лучше всей Восточной Украине в составе РоSSии. Но восемь лет наблюдения за плачевными условиями жизни на территории, оккупированной пророSSийскими незаконными вооруженными формированиями «Л/ДНР», ослабили эти настроения, а вторжение РоSSии почти полностью их погасило.

Панченко, накрасившая ногти в сине-желтый цвет и характеризующая себя как стойкую патриотку, догадывалась о политических настроениях харьковчан до войны, исходя из широкого круга знакомых. По мнению Панченко, около 10% города когда-то имели агрессивно пророSSийские настроения. По ее словам, у 30% города были патриотические настроения: «Украина, Украина, Украина», а 50% были «нейтральными – они чувствовали себя украинцами, но не столь сильно».

Полномасштабная война РоSSии против Украины сильнее подтолкнула людей этой «нейтральной категории» к патриотическому лагерю, создав более широкую проукраинскую базу, чем когда-либо прежде, особенно на востоке страны.

Зиньковский рисовал лозунги на зданиях, поврежденных роSSийскими ракетами. Он также изменил указательный знак улицы Пушкина и переименовал ее на Британскую улицу, что, по его словам, является признанием британской военной поддержки Украины.

Географические и культурные отличия внутри страны были одной из причин, почему Путин и другие роSSийские лидеры пытались утверждать, что Украина является «искусственным государством». Сейчас они видят, что их кровавое вторжение сделало больше, чем что угодно, для объединения разных частей Украины под общей идентичностью в противостоянии Москве.

РоSSийское вторжение одновременно поставило людей с «нейтральной позицией» перед строгим выбором относительно того, с какой страной они хотят идентифицировать себя, и обеспечило идею единства, которая дает широкое и инклюзивное представление о том, что значит быть патриотом Украины.

В первые дни войны украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете деятельности ряда пророSSийских партий, а одного из наиболее известных пророSSийских политиков страны Виктора Медведчука арестовали.

Медведчук, чья дочь является крестницей Путина, в Киеве уже давно считается человеком главы Кремля. Но даже некоторые из его близких единомышленников попытались «переформатировать себя» на патриотов после вторжения.

«Переобуться в воздухе» — это выражение, которое описывает быструю смену взглядов, чтобы соответствовать новым условиям. Но, несмотря на то, что это может указывать на «циничное самосохранение» на работе, есть смысл и в том, что людям пришлось сделать выбор: стать на сторону Украины, которая борется за право на существование, или на сторону РоSSии, которая запускает ракеты и бомбы по мирным городам и где свобода слова уже не законна.

Для многих это легкий выбор, и, начав вторжение, Путин лишил РоSSию большинства ее «поклонников» в Украине.

Кроме укрепления чувств украинской идентичности среди политиков и населения в целом на юге и востоке страны, война также способствовала повышению уважения к этим территориям в «патриотических крепостях» западной и центральной Украины, где некоторые сомневались в лояльности частей востока, особенно после 2014 года.