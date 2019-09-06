Цемах не является важным свидетелем для процесса по МН17, - Геращенко

Экс-нардеп считает, что боевика надо выдать РоSSии в рамках обмена.

Цемах не является важным свидетелем для процесса по МН17, - Геращенко
Фото: facebook/Anton Gerashchenko

Бывший начальник противовоздушной обороны "Славянской бригады" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах не является важным свидетелем для процесса по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Об этом бывший депутат Верховной Рады Антона Геращенко заявил в ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера.

Геращенко заявил, что он дважды был допрошен Международной следственной группой. Он считает, что следственная группа собрала достаточно доказательств по делу Malaysia Airlines, а Цемаха надо выдать РоSSии в рамках обмена.

Экс-нардеп напомнил, что он первым сообщил в соцсетях о катастрофе "Боинга" на Донбассе.

Напомним, 5 сентября в Киеве освободили из-под стражи боевика "ДНР" Владимира Цемаха, выдачу которого РоSSии назвали ключевым условием РоSSии для обмена.

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