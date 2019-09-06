Цемах не является важным свидетелем для процесса по МН17, - Геращенко
Экс-нардеп считает, что боевика надо выдать РоSSии в рамках обмена.
Бывший начальник противовоздушной обороны "Славянской бригады" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах не является важным свидетелем для процесса по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.
Об этом бывший депутат Верховной Рады Антона Геращенко заявил в ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера.
Геращенко заявил, что он дважды был допрошен Международной следственной группой. Он считает, что следственная группа собрала достаточно доказательств по делу Malaysia Airlines, а Цемаха надо выдать РоSSии в рамках обмена.
Экс-нардеп напомнил, что он первым сообщил в соцсетях о катастрофе "Боинга" на Донбассе.
Напомним, 5 сентября в Киеве освободили из-под стражи боевика "ДНР" Владимира Цемаха, выдачу которого РоSSии назвали ключевым условием РоSSии для обмена.
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