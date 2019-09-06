ФСБ завербовала украинского гранатометчика для теракта на воинской части в Бердичеве

Украинские правоохранители расследуют дело о госизмене.

ФСБ завербовала украинского гранатометчика для теракта на воинской части в Бердичеве
Фото: slovoidilo.ua

В Житомирской области расследуют дело о государственной измене гранатометчика, которому Федеральная служба безопасности РоSSии поручила осуществить взрыв, передает УНИАН.

В постановлениях Королевского райсуда Житомира, которые есть в Едином государственном реестре судебных решений, отмечается, что ФСБ РоSSии завербовала украинского военнослужащего и поручила ему устроить теракт в воинской части в Бердичеве Житомирской области.

Речь идет о гранатометчике 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве. Он самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с РоSSийской Федерацией, где был задержан представителями ФСБ РФ.

"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, (военный - ред.) дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задание осуществить взрыв на территории в/ч А3091", - говорится в постановлениях суда.

Однако, вернувшись в Украину, военный не совершил теракт и обратился в полицию.

В Главном управлении СБУ Житомирской области сообщили, в настоящее время это ведомство преждевременно не предоставляет официальной информации по этому поводу, поскольку, по утверждению следователей, ее разглашение может навредить следствию, которое ведется. Расследование этого дела продолжается.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала пенсионера по подозрению в сливе данных в спецслужбы РФ.

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