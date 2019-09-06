ФСБ завербовала украинского гранатометчика для теракта на воинской части в Бердичеве

В Житомирской области расследуют дело о государственной измене гранатометчика, которому Федеральная служба безопасности РоSSии поручила осуществить взрыв, передает УНИАН.

В постановлениях Королевского райсуда Житомира, которые есть в Едином государственном реестре судебных решений, отмечается, что ФСБ РоSSии завербовала украинского военнослужащего и поручила ему устроить теракт в воинской части в Бердичеве Житомирской области.

Речь идет о гранатометчике 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве. Он самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с РоSSийской Федерацией, где был задержан представителями ФСБ РФ .

"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, (военный - ред.) дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задание осуществить взрыв на территории в/ч А3091", - говорится в постановлениях суда.

Однако, вернувшись в Украину, военный не совершил теракт и обратился в полицию.

В Главном управлении СБУ Житомирской области сообщили, в настоящее время это ведомство преждевременно не предоставляет официальной информации по этому поводу, поскольку, по утверждению следователей, ее разглашение может навредить следствию, которое ведется. Расследование этого дела продолжается.