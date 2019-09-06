Зеленский уволил Бородянского, Загороднюка и Федорова с должности внештатных советников

Все трое получили должности в правительстве.

Зеленский уволил Бородянского, Загороднюка и Федорова с должности внештатных советников
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Президент Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей внештатных советников Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова. Соответствующие указы №№666-668 от 6 сентября опубликованы на сайте главы государства.

Загороднюк был уволен в связи с назначением на должность министра обороны, Бородянский - в связи с назначением министром культуры, молодежи и спорта, Федоров - в связи с назначением вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации.

Бородянский пробыл на должности советника немногим более месяца - его назначили 29 июля, Загороднюк числился советником с 5 июля.

Напомним, ранее сегодня Зеленский ввел премьер-министра Алексея Гончарука, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и министра обороны Андрея Загороднюка в персональный состав Совет национальной безопасности и обороны.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
Блок рекламы


Похожие новости
Рябошапка уволил прокуроров восьми областейРябошапка уволил прокуроров восьми областей
Зеленский произвел перестановки в составе СНБОЗеленский произвел перестановки в составе СНБО
МВФ снял возрастные ограничения для должности директора из-за возраста главной кандидаткиМВФ снял возрастные ограничения для должности директора из-за возраста главной кандидатки
Зеленский отклонил петицию о легализации оружияЗеленский отклонил петицию о легализации оружия
Зеленский: Антикоррупционный суд хотели завалить мелкими делами, мы это исправимЗеленский: Антикоррупционный суд хотели завалить мелкими делами, мы это исправим
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительстваЗеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства ГройсманаКабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконную добычу янтаряЗеленский внес законопроект об ответственности за незаконную добычу янтаря
Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда Украины в Совете ЕвропыЗеленский уволил Кулебу с должности постпреда Украины в Совете Европы
Кабмин уволил Уляну СупрунКабмин уволил Уляну Супрун
Последние новости
Подгружаем последние новости