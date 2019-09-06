Зеленский уволил Бородянского, Загороднюка и Федорова с должности внештатных советников

Все трое получили должности в правительстве.

Президент Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей внештатных советников Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова. Соответствующие указы №№666-668 от 6 сентября опубликованы на сайте главы государства.

Загороднюк был уволен в связи с назначением на должность министра обороны, Бородянский - в связи с назначением министром культуры, молодежи и спорта, Федоров - в связи с назначением вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации.

Бородянский пробыл на должности советника немногим более месяца - его назначили 29 июля, Загороднюк числился советником с 5 июля.

Напомним, ранее сегодня Зеленский ввел премьер-министра Алексея Гончарука, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и министра обороны Андрея Загороднюка в персональный состав Совет национальной безопасности и обороны.