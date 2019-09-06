Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября уволил прокуроров восьми областей Украины: Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

Волынским прокурором был Виктор Швыдкой, Ивано-Франковской - Алексндр Стратюк, Кировоградской - Анатолий Коваленко, Луганской - Владимир Янко, Львовской - Юрий Квяткивский, Ровенской - Богдан Подубинский, Сумской - Виталий Матвийчук, Тернопольской - Вячеслав Перч.

Напомним, что 3 сентября были уволены еще четыре прокурора: Винницкой (Вячеслав Соколовый), Житомирской (Любомир Вийтович), Одесской (Олег Жученко) и Черкасской (Сергей Овчаренко) областей.