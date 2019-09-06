В Антикоррупционный суд направлен второй обвинительный акт

Под суд пошел начальник домоуправления в Яворове.

В Антикоррупционный суд направлен второй обвинительный акт
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении начальника домоуправления №1 Яворовской квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны Олега Щудлюка. Вместе с обвинением в суд направлено соглашение о признании вины.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По данным следствия, в 2014 году чиновник с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, используя власть вопреки интересам службы, незаконно перечислил на ее счета денежные средства государственного бюджета на общую сумму 1,18 млн грн за услуги аренды газовых котельных, которые не предоставлялись.

Обвиняемому вменяют ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотреблению властью.

В июле 2019 года Щудлюк в комментарии Zaxid.net говорил, что выполнял распоряжение начальника КЭЧ.

"Бригада в нашем военном городке осталась без тепла, поскольку котельная устарела и не работала. Федор Савицкий распорядился, чтобы я заключил договор с частной организацией на установку современных газовых котельных. Сам руководитель КЭЧ не мог заключить договор, поскольку это бюджетная организация, и это сделал я, потому что домоуправление - хозрасчетная организация и имеет на это право. Это был 2014 год, и к нам съехались многие военные. Помещения, в которых их разместили, надо было как-то обогревать и подавать теплую воду. А уже потом были юристы в военной прокуратуры, и они говорят, что это незаконно", - пояснил Щудлюк.

Напомним, что это второй обвинительный акт, переданный в ВАКС после начала работы суда. Первый был направлен накануне и касался бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного Института титана Андрея Рачкова.

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