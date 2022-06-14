На Херсонском направлении ВСУ продвинулись еще на 5 километров — ОВА

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что в течение последних двух недель ВСУ имеют тактические успехи на Херсонском направлении. Он отметил во время телемарафона , что наши защитники снова продвинулись от Таврического на 5 километров.

"Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся оккупанты. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной балкой", - рассказал Хлань.

Он отмечает, что такие тактические победы должны перерасти в полноценное контрнаступление.

"Как бы ни старались оккупанты вернуть, отбить утраченные позиции - у них ничего не удается, и они еще больше откатываются назад. То есть, мы постепенно имеем преимущества", - объясняет Хлань.

Чиновник рассказав, что украинские защитники, в отличие от рашистов, не ведут массовых артиллерийских обстрелов. Тем не менее их действия позволяют точно уничтожить технику и боеприпасы врага с минимальным ущербом для инфраструктуры. РоSSияне в это время продолжают хаотично обстреливать жилые дома.