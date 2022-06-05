Рашисты продвинулись на юге и "забуксовали" в Северодонецке: обновленная карта боевых действий

За последние сутки ВСУ контратаковали оккупантов в Северодонецке, из-за чего роSSийское оккупационное войско потеряло оперативный импульс. В то же время враг продвинулся к югу от Изюма и, вероятно, взял под контроль территорию вокруг Лимана к берегам реки Северский Донец.

Актуальную карту боевых действий на 5 июня опубликовали в Ukraine War Map, информирует Апостроф .

В районе Северодонецка воюют и боевики из ЛНР, которые плохо оснащены и не имеют соответствующей подготовки, у них нет достаточно тяжелой техники по сравнению с регулярными роSSийскими частями.

По данным британской разведки, использование прокси-пехотных сил – это повторение сирийского опыта. В Сирии россияне привлекали V корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Подобная тактика свидетельствует о желании роSSийского военного руководства ограничить потери оккупантов в живой силе и технике, поскольку сейчас все резервы врага направлены на захват Северодонецка и траты Лисичанск-Бахмут.

Однако роSSийское оккупационное войско продвинулось к югу от Изюма, захватив село Пасека и вернув под свой контроль село Довгенькое. Также вероятно, что враг взял под контроль территорию вокруг Лимана вплоть до берегов реки Северский Донец после захвата Старого Каравана и Брусовки.