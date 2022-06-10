Оккупанты идут на Славянск с юго-востока от Изюма, продвинулись к востоку от Бахмута – ISW

РоSSийские войска продолжили продвижение с юго-востока от Изюма и достигли незначительных территориальных достижений к северу от Славянска, который вчера накрыли артиллерией. Скорее всего, они стремятся использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться на юг в Славянск, но вряд ли захватят населенный пункт на 10 июня из-за сопротивления украинцев в этом районе. О ситуации на фронте говорится в свежей сводке американского Института изучения войны (ISW).

Усилиям Москвы двигаться к Славянску, вероятно, мешает река Северский Донец, которую ее солдатам придется пересечь на север (вокруг Святогорска-Тетяновки) и к востоку от Славянска (вокруг Райгородка), чтобы протолкнуться в город.

Оккупационные силы постепенно продвигались к востоку от Бахмута

Захватчики добились незначительных успехов к северу от Славянска, но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме самого города из-за тактических проблем, связанных с переправой через реку Северский Донец. Оккупационные силы постепенно продвигались к востоку от Бахмута и будут продолжать усилия по перерезанию украинских коммуникаций к северо-востоку от этого города Донецкой области.