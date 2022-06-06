ВСУ отбросили флот РФ более чем на 100 километров от украинских берегов

Остается угроза нанесения ракетных ударов из морского направления, информирует ZN.ua.

ВСУ отбросили флот РФ более чем на 100 километров от украинских берегов
© Under Broen/Facebook

Украинские защитники отбросили корабельную группировку Черноморского флота РФ от украинских берегов на расстояние более чем на 100 километров, информирует Министерство обороны Украины в Telegram.

Остается угроза нанесения ракетных ударов из морского направления.

Отмечается, что интенсивность ударов крылатыми ракетами «Калибр» снизилась, однако войска РФ стали бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей и судов.

"Это свидетельствует о том, что РФ использовала значительный объем современного ракетного оружия, и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которой достаточно для нанесения ударов по нашей территории", - подчеркнули в Минобороне.

В акватории Черного моря находится до 12 десантных кораблей, более трети из них находятся в ремонте.

Кроме этого, около 30 кораблей РФ и подлодок продолжают блокировать судоходство.


Анна Конюченко, ZN.ua





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