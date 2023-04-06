Вступ Фінляндії до НАТО безпосередньо допоможе Україні проти рф: «Будуть перенаправлені…»

Офіцер армії оборони Ізраїля Ігаль Левін розповів, як вступ Фінляндії в НАТО допоможе Україні.

За словами Левіна, завищена вразливість російських військових об'єктів на Кольському півострові має особливе значення для сприйняття небезпеки Росією, про це повідомив офіцер армії оборони Ізраїлю на сторінці в Телеграм.

"Розташований на схід від Північної Норвегії та Фінляндії, Кольський півострів має ключове значення для національної безпеки Росії. Тут базується Північний флот Росії, до складу якого входять підводні човни з балістичними ракетами, що гарантують ядерний потенціал країни для завдання другого удару, а також ударні підводні човни і надводні кораблі, оснащені крилатими ракетами", - каже Левін.

Як приклад, він згадав публікацію міністерства оборони РФ з грудня 2022 року, де автори статті зазначили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО в основному є юридичною формальністю, оскільки їхні відносини з НАТО вже встановлені, це слід розглядати як безпосередній виклик для Росії.

"На території Фінляндії та Швеції можуть бути розміщені війська, озброєння та обладнання НАТО. По-друге, НАТО може розмістити у Фінляндії "оперативно-тактичні ракетні комплекси", що створить загрозу як військово-промисловому комплексу Архангельської області, так і транспортній інфраструктурі. У статті стверджується, що Росія має підготуватися до цих можливих ризиків, нарощуючи свої сили в цьому районі, а також плануючи дальні високоточні удари по цілях у Фінляндії та Швеції", - написав Левін.

За словами офіцера, членство Фінляндії в НАТО безпосередньо допомагає Україні у війні проти РФ , бо Кремль не може залишити Кольський півострів незахищеним.