Зеленский отклонил петицию о легализации оружия

"Легализация оружия представляется преждевременной, не может быть поддержана".

Зеленский отклонил петицию о легализации оружия
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отклонил петицию с требованием законодательно утвердить право граждан Украины на самозащиту.

"Легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - говорится в ответе президента.

Он напомнил, что в Украине продолжается начатая Россией война, в результате которой в незаконный оборот попало большое количество оружия. По его мнению, необходимо избегать возникновения "дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни".

Петиция была подана 22 августа от имени председателя наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгия Учайкина.

Сторонники легализации оружия заявили, что Конституция гарантирует право граждан на защиту, "в том числе с применением оружия". Поэтому они просили Зеленского инициировать рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.

В 2015 году одна петиция за легализацию оружия уже была направлена президенту Петром Порошенко, но ни к каким результатам это не привело. Порошенко заявлял, что он против легализации оружия и за усложнение процедуры его регистрации.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский уволил Бородянского, Загороднюка и Федорова с должности внештатных советниковЗеленский уволил Бородянского, Загороднюка и Федорова с должности внештатных советников
Зеленский произвел перестановки в составе СНБОЗеленский произвел перестановки в составе СНБО
Зеленский: Антикоррупционный суд хотели завалить мелкими делами, мы это исправимЗеленский: Антикоррупционный суд хотели завалить мелкими делами, мы это исправим
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительстваЗеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконную добычу янтаряЗеленский внес законопроект об ответственности за незаконную добычу янтаря
Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда Украины в Совете ЕвропыЗеленский уволил Кулебу с должности постпреда Украины в Совете Европы
Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"
Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофиловЗеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов
Зеленский ветировал закон, который три года не передавали на подписание ПорошенкоЗеленский ветировал закон, который три года не передавали на подписание Порошенко
Зеленский дал два года на запуск страховой медицины, - РадуцкийЗеленский дал два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий
Последние новости
Подгружаем последние новости