Стефанчук предлагает разработать "абсолютно новый" регламент Рады

"В противном случае принятие законов в парламенте будет оставаться процессом ради процесса".

Стефанчук предлагает разработать "абсолютно новый" регламент Рады
Руслан Стефанчук
Фото: Макс Левин

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук считает своевременным разработать новый законопроект о регламенте работы Верховной Рады.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Наша задача номер один - это разработать абсолютно новый регламент, … который при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечит быстрое рассмотрение вопросов", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в противном случае принятие законов в парламенте будет оставаться "процессом ради процесса, когда вносится какой-нибудь кодекс и умирает под пятью тысячами правок".

"Такого не должно быть", - отметил Стефанчук.

Напомним, 30 января вступил в силу новый регламент Рады. Изменения в него были наработаны совместно с комиссией Европейского Союза (более известной как миссия Кокса). Среди прочего, предполагалось сделать на месяц не две пленарные недели, а три. Сейчас на пленарной неделе парламент заседает со вторника по пятницу. При этом традиционно по средам и пятницам в парламенте не принимают важные законопроекты из-за большого числа прогульщиков.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
Блок рекламы


Похожие новости
Стефанчук: ВР рассмотрит процедуру импичмента президента на следующей неделеСтефанчук: ВР рассмотрит процедуру импичмента президента на следующей неделе
Радуцкий прокомментировал инцидент с матерным СМС на заседании РадыРадуцкий прокомментировал инцидент с матерным СМС на заседании Рады
Вице-спикером Рады избрана Елена КондратюкВице-спикером Рады избрана Елена Кондратюк
Первым вице-спикером избран Руслан СтефанчукПервым вице-спикером избран Руслан Стефанчук
Депутатам вместе с удостоверением выдали Конституцию и регламентДепутатам вместе с удостоверением выдали Конституцию и регламент
Допуск прессы на торжественное заседание Рады сопровождался скандаломДопуск прессы на торжественное заседание Рады сопровождался скандалом
Аппарат Рады отказался выдать карточку для голосования депутату РудыкуАппарат Рады отказался выдать карточку для голосования депутату Рудыку
Коломойский предлагает снять с РоSSии часть санкций, которые касаются ДонбассаКоломойский предлагает снять с РоSSии часть санкций, которые касаются Донбасса
На торжественное заседание Рады пригласили спикера времен Януковича РыбакаНа торжественное заседание Рады пригласили спикера времен Януковича Рыбака
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата РадыУголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Последние новости
Подгружаем последние новости