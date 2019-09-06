Стефанчук предлагает разработать "абсолютно новый" регламент Рады

"В противном случае принятие законов в парламенте будет оставаться процессом ради процесса".

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук считает своевременным разработать новый законопроект о регламенте работы Верховной Рады.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Наша задача номер один - это разработать абсолютно новый регламент, … который при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечит быстрое рассмотрение вопросов", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в противном случае принятие законов в парламенте будет оставаться "процессом ради процесса, когда вносится какой-нибудь кодекс и умирает под пятью тысячами правок".

"Такого не должно быть", - отметил Стефанчук.

Напомним, 30 января вступил в силу новый регламент Рады. Изменения в него были наработаны совместно с комиссией Европейского Союза (более известной как миссия Кокса). Среди прочего, предполагалось сделать на месяц не две пленарные недели, а три. Сейчас на пленарной неделе парламент заседает со вторника по пятницу. При этом традиционно по средам и пятницам в парламенте не принимают важные законопроекты из-за большого числа прогульщиков.