Пристайко вручил орден экс-главе Всемирного конгресса украинцев Чолию

Евгений Чолий 10 лет возглавлял организацию и сложил полномочия в прошлом году.

Пристайко вручил орден экс-главе Всемирного конгресса украинцев Чолию
Вадим Пристайко и Евгений Чолий
Фото: twitter.com/VPrystaiko

Министр иностранных дел Вадим Пристайко вручил орден Ярослава Мудрого экс-председателю Всемирного конгресса украинцев Евгению Чолию.

Об этом он сообщил в твиттере.

"Рад вручить настоящему украинцу и другу Украины Евгению Чолию орден Ярослава Мудрого V степени. Приятно услышать от главы международной наблюдательной миссии Всемирного Конгресса Украинских, что украинские парламентские выборы прошли демократично в соответствии с международными стандартами", - написал Пристайко.

Напомним, в прошлом году Чолий, который 10 лет возглавлял Всемирный конгресс украинцев, сложил полномочия. 27 ноября на эту должность был избран Павел Грод.

Всемирный конгресс украинцев является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 млн украинцев. ВКУ в 2003 году был признан Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций как неправительственная организация со специальным консультативным статусом и в 2018 году получил статус участника международной неправительственной организации в Совете Европы.

ВКУ располагает сетью организаций и связей с украинцами в 57 странах.

В июле 2019 года прокуратура РоSSии признала Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности".

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