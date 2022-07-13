Президент нагородив орденом українку, яка здобула медаль Філдса
Марина В'язовська отримала орден «За заслуги» I ступеня, інформує
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» I ступеня Марину В’язовську – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Про це президент
Текст відповідного Указу вже
Марина В’язовська отримала престижну нагороду за розв'язання задачі про пакування куль у восьмивимірному просторі, яка відома ще з 16 століття і яка належала до списку невирішених математичних задач.
Вона стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року і першою українкою, яка здобула цю нагороду.
Грошовий еквівалент премії — 15 тисяч канадських доларів — науковиця вирішила використати на підтримку України.