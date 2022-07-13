Президент нагородив орденом українку, яка здобула медаль Філдса

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» I ступеня Марину В’язовську – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Про це президент повідомив під час традиційного вечірнього звернення.

Текст відповідного Указу вже розміщено на офіційному сайті глави держави.

Марина В’язовська отримала престижну нагороду за розв'язання задачі про пакування куль у восьмивимірному просторі, яка відома ще з 16 століття і яка належала до списку невирішених математичних задач.

Вона стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року і першою українкою, яка здобула цю нагороду.

Грошовий еквівалент премії — 15 тисяч канадських доларів — науковиця вирішила використати на підтримку України.