Командувач дивізії отримав "орден мужності" і ганебно втік з поля бою: "Поспішив у бік рідних боліт"
Рашист, командувач Таманської дивізії, полковник Завадський В.В., який був нагороджений у росії «орденом мужності», мужньо покинув Харківську область, злякавшись контрнаступу ЗСУ.
"Цей факт викликав справжню істерику серед російських пропагандистів та диванних "воєнкорів".
«Військори періодично публікують інформацію про Героїв СВО. Підключусь і я! Зараз у півкільці в Ізюмі перебувають бійці Таманської дивізії. Саме вони незабаром приймуть бій за оборону Ізюма. На фото - Командувач Таманської дивізії Завадський В.В. Глибока, а не мужик! 07.09.2022 він ухвалив не просте для себе рішення (і прямо скажемо – вольове) – евакуюватися з Ізюма разом із пораненими», - пише пропагандист Романов.
Завадський подав окупантам гарний приклад - поспішити у бік рідних боліт, доки не довелося вирушити туди ж у туго зав'язаному чорному пакеті", - коментують у спільноті.