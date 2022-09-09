Командувач дивізії отримав "орден мужності" і ганебно втік з поля бою: "Поспішив у бік рідних боліт"

Рашист, командувач Таманської дивізії, полковник Завадський В.В., який був нагороджений у росії «орденом мужності», мужньо покинув Харківську область, злякавшись контрнаступу ЗСУ.

Про це пише "Інформаційний опір".

"Цей факт викликав справжню істерику серед російських пропагандистів та диванних "воєнкорів".

«Військори періодично публікують інформацію про Героїв СВО. Підключусь і я! Зараз у півкільці в Ізюмі перебувають бійці Таманської дивізії. Саме вони незабаром приймуть бій за оборону Ізюма. На фото - Командувач Таманської дивізії Завадський В.В. Глибока, а не мужик! 07.09.2022 він ухвалив не просте для себе рішення (і прямо скажемо – вольове) – евакуюватися з Ізюма разом із пораненими», - пише пропагандист Романов.

Завадський подав окупантам гарний приклад - поспішити у бік рідних боліт, доки не довелося вирушити туди ж у туго зав'язаному чорному пакеті", - коментують у спільноті.