Нагородження Кошового, Пікалова і інших зірок орденами спантеличило українців: "В нас хлопці падають на фронті..."

Артисти «Квартал 95» Євгеній Кошовий і Олександр Пікалов опинилися у списку тих, кого нагороджено орденами за відстоювання інтересів України.

Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 28 серпня, повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт президента.

Так, згідно з текстом, почесні нагороди відомі українці отримали за заслуги у зміцненні державності та відстоювання територіальної цілісності, вагомий внесок у розвиток суспільного життя та відстоювання інтересів України.

Ось список тих, кого відзначив президент:

Актор, продюсер та ведучий "Голосу країни-12" Юрій Горбунов, ведучий та волонтер Сергій Притула – отримали орден "За заслуги" ІІ ступеня.

Артист Андрій Данилко, співак Віталій Козловський, актор та ведучий Євген Кошовий, співак та композитор Арсен Мірзоян, співак Артем Пивоваров, актор та ведучий Олександр Пікалов, співак Олександр Пономарьов, соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, співак та композитор Дмитро Шуров – нагороджені Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Лідер гурту "O.Torvald" Євген Галич, соліст гурту "ТНМК" Олег (Фагот) Михайлюта, співак та композитор Коля Сєрга, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк – отримали Орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Співачка Наталія Могилевська, виконавиця Світлана Тарабарова, співачка Злата Огнєвіч – нагороджени орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Додамо також, що чемпіона світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика було вирішено нагородити орденом "За заслуги" І ступеня.

З повним переліком можна ознайомитись на сайті президента України.

Додамо, що багатьох українців розсердило нагородження зірок. Так, люди впевнені, що у військовий час ордени заслуговують лише ті, хто боронить земл на фронті, а не на сцені чи в телевізорі.

«Знову забули тих хто віддає свої життя за їхні статки. Нагороджують не тих хто воює а тих хто багато балакає», «Як був бардак, так і залишився, а можливо і ще хуже, коли вже закінчиться», «Коли Монатіка ставлять в шкільних підручниках на рівні з Т. Г. Шевченком то чого дивуємось тут», «Знецінення державних відзнак та нагород. Нічого більше… Верещук, Данилко, Кошовий - і зміцнення незалежності України?», «В нас хлопці падають на фронті щодня, невже мало достойних?», - пишуть у коментарях користувачі соцмереж.