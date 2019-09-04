"Пласт" готов участвовать в доработке законопроекта о государственной поддержке движения

Законопроект предоставлял скаутам льготы при использовании государственный и коммунальных объектов культуры.

"Пласт" готов участвовать в доработке законопроекта о государственной поддержке движения
Фото: пресс-служба президента

Скаутская организация "Пласт" готова участвовать в доработке законопроекта о государственной поддержке движения. Соответствующее заявление опубликовано на странице организации в Фейсбуке.

"Задача законопроекта о Пласте - признание более чем столетней деятельности пластового движения и поддержеп его развития во всем мире. С обращением к президенту по поддержке этого закона обратились обе крупнейшие украинские Церкви - Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь; Всемирный Конгресс Украинцев и официальные представители украинской диаспоры США, Канады и Австралии; Мировая управа Союза украинской молодежи. Закон также поддержали ряд руководителей областных советов и других органов местного самоуправления, включая ОТГ Юга и Востока Украины", - сказано в заявлении организации.

В "Пласте" подчеркнули, что законопроект поддержали "практически все фракции" и внефракционные депутаты.

"Ежегодно пластуны-волонтеры вкладывают больше 668 тыс. часов в воспитание детей и ежегодно проводят более двух сотен пластовых лагерей по всей Украине. Принятие закона поможет привлечь к гражданскому образованию и национально-патриотического воспитания более 400 тысяч детей за следующие 10 лет", - сказано в заявлении.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский ветировал законопроект, принятый Верховной Радой 8 созыва о государственной поддержке скаутской организации "Пласт". В карточке законопроекта на парламентском портале указано, что президент вернул законопроект с доработками, однако текст их еще не опубликован.

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