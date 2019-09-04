Шустер подписал контракт с телеканалом "Украина" на два года с возможностью продления

"Предложение "Украины" было щедрым и позволило не экономить".

В пятницу, 6 сентября, на телеканале "Украина" выйдет первый после трехлетнего перерыва выпуск ток-шоу Савика Шустера.

Фото: Соня Кошкина

В комментарии LB.ua журналист рассказал о подробностях своего возвращения.

По его словам, возобновление передачи было инициативой телеканала "Украина".

"Позвонили руководители канала. Мы с Павлом Елизаровым пошли на встречу. Нам сказали, что они бы хотели, чтобы у них на канале выходило влиятельное политическое ток-шоу", - сказал Шустер.

В результате переговоров стороны вышли на подписания двухлетнего контракта с возможностью продления на третий.

В договоре прописаны гарантия невмешательства в редакционную политику и условия досрочного расторжения. "Самое жесткое - у них в контракте установлено, что если наш рейтинг ниже среднего рейтинга канала, то они имеют право нас закрыть сразу", - рассказал Шустер.

Он признался, что предложение "Украины" было щедрым и позволило не экономить. Для создания студии привлекли французских специалистов, в ней будет использоваться уникальное для Украины свет.

Фото: Соня Кошкина

В отличие от предыдущих лет теперь студия "Свободы слова Савика Шустера" выполнена в светлых тонах. "Когда мы начали дизайн, я исходил вот из чего: я хочу, чтобы эта студия излучала надежду, я не хочу ничего депрессивного, ни одного конфликтного элемента в студии. В итоге она получилась немножко фантастической, даже французы называют ее оптимистической", - пояснил Шустер изменение цветовой гаммы.

Он также рассказал, что о восстановлении кабельного канала 3S сейчас речи не идет.

"Мы не воссоздаем 3S.tv, к сожалению, у нас нет денег. Но мы создаем свое производство. Это студия, которую мы арендовали, потому что мы были вынуждены продать ту, которая у нас была", - сказал он.

Напомним, программа Шустера "Свобода слова" изначально выходила на ICTV, потом на "Интере" (под названием "Свобода Савика Шустера"). В 2008 году, когда ведущий перешел на "Украину", ток-шоу изменило название на "Шустер LIVE". Затем программа перебралась на "Первый национальный", потом снова на "Интер", затем опять на "Первый национальный".

С 1 января 2015 года государственный телеканал отказался продолжать контракт с Шустером, и он перешел на телеканал 24.

В феврале 2015 года 24-й канал отказался от "Шустер Live" после эфира 13 февраля, когда роSSийский журналист Максим Шевченко сделал несколько заявлений о "карательной операции" и "братоубийственной войне" на Донбассе. Тогда его взяли на 112-й канал, откуда он в сентябре 2015 года перешел на "1+1". Однако программу очень быстро сняли с эфира, и она осталась на кабельном канале "3s".

В конце 2016 года Савик Шустер заявил о закрытии собственного телеканала из-за нехватки денег. Перед этим ему аннулировали разрешение на работу в Украине, но запрет на трудоустройство Шустера был снят судом.

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