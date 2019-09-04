Кличко: выборы в Киеве могут стать бессмысленными, но баллотироваться буду

"Мы будем избирать человека, который ничего не решает?"

Кличко: выборы в Киеве могут стать бессмысленными, но баллотироваться буду
Фото: Макс Левин

Мэр Киева, глава Киевгорадминистрации Виталий Кличко считает, что следующие выборы в столице могут стать бессмысленными, если эти две должности разделят.

Об этом он сказал на брифинге, связанном с планами новых властей уволить его из КГГА.

"Если будут досрочные выборы городского председателя, мы будем избирать человека, который ничего не решает? Для чего нам нужно выбирать городского председателя, если у него нет никаких полномочий? Вопрос: а зачем нам тогда выборы?", - сказал мэр.

Несмотря на такую позицию, Кличко планирует принимать в них участие.

"У меня есть возможность жить в любой стране: Германии, Соединенных Штатах. Я знаю, что такое европейские ценности и европейские стандарты жизни. Большую часть жизни я провел там, я знаю об этом не с экранов телевизора, не из газет. И такие же стандарты я делаю в своем родном городе, потому что связываю с городом Киевом свое будущее и будущее своих детей. Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что много проектов, много изменений я должен реализовать", - сказал Кличко.

Напомним, что 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевгорадминистрации, окончательное решение остается за президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, что Кличко увольняют потому, что городом якобы управляет застройщик Вадим Столар. Кличко отрицает влияние Столара на принятие решений в Киеве.

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