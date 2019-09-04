Киево-Могилянская академия получила 400 тыс. долларов от США на реставрацию корпуса

Речь идет о реставрации староакадемического корпуса.

Киево-Могилянская академия получила 400 тыс. долларов от США на реставрацию корпуса
Староакадемический корпус Киево-Могилянской академии
Фото: kievvlast.com.ua

США выделили национальному университету "Киево-Могилянская академия" грант в размере 400 тыс. долларов на реставрацию староакадемического корпуса академии, где находится однокупольная церковь Благовещения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор 31 августа вручил грант президенту академии Андрею Мелешевичу.

В ходе реставрации корпуса будет восстановлена достопримечательность украинской архитектуры, которую начали строить на заказ гетмана Ивана Мазепы в 1703 году.

"Мы с гордостью поддерживаем обновление староакадемического корпуса и надеемся вместе с Киево-Могилянской академией реставрировать это замечательное здание, чтобы все украинцы могли им наслаждаться", - сказал Тейлор.

Мелешевич поблагодарил временного поверенного США за поддержку в восстановлении архитектурного памятника.

Тейлор отметил, что это уже 15-й проект, направленный на сохранение культурного наследия Украины.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
Арахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенностиАрахамия отрицает нарушение процедуры при отмене неприкосновенности
Рада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органыРада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы
Блок рекламы


Похожие новости
Военный комиссар Глухова попался на взятке в 3 тысячи долларовВоенный комиссар Глухова попался на взятке в 3 тысячи долларов
Коломойский: красивым женщинам-депутаткам достаточно "трешки" долларов в месяц - пять лет продержитсяКоломойский: красивым женщинам-депутаткам достаточно "трешки" долларов в месяц - пять лет продержится
ГБР задержало главу райадминстрации в Ровенской области на взятке в 110 тыс. долларовГБР задержало главу райадминстрации в Ровенской области на взятке в 110 тыс. долларов
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФЛидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Сотрудник штаба ВМС получил 8,6 тыс долларов за включение двоих военных в список миротворцев в КонгоСотрудник штаба ВМС получил 8,6 тыс долларов за включение двоих военных в список миротворцев в Конго
В Днепре полиция задержала главу ОТГ на взятке в 25 тысяч долларовВ Днепре полиция задержала главу ОТГ на взятке в 25 тысяч долларов
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Полиция Луганской области получила два заявления о подкупе избирателей сахаромПолиция Луганской области получила два заявления о подкупе избирателей сахаром
РоSSиянка Мария Бутина получила в США 1,5 года тюрьмыРоSSиянка Мария Бутина получила в США 1,5 года тюрьмы
Генпрокуратура задержала мужчину, который хотел дать 500 тыс. долларов взятки Луценко и МатиосуГенпрокуратура задержала мужчину, который хотел дать 500 тыс. долларов взятки Луценко и Матиосу
Последние новости
Подгружаем последние новости