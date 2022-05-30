"Приземлили" редкого зверя: ВСУ сбили VIP-вертолет за 36 млн долларов

Украинским защитникам удалось ликвидировать роSSийский вертолет, предназначенный для VIP-перевозок, стоимостью 36 миллионов долларов. Речь идет о транспортно-боевом Ми-35МС, информирует Апостроф.

Об этом сообщает пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в Telegram-канале.

Там отметили, что в РоSSии на вооружении таких воздушных судов – единицы.

"ВСУ завалили редкого зверя – уникальный вертолет Ми-35МС... это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан для роSSийского военного командования", - говорится в сообщении.

В Стратегическом командовании ВСУ также отмечают, что вертолет действительно уникален. Ми-35МС - это модификация боевого вертолета Ми-35М. У него есть некоторые особенности. Речь идет об автомате перекоса (подобно ударному Ми-28) - механизм позволяет управлять основным винтом, что влияет на способность вертикального перемещения вертолета, его наклон: из стороны в сторону, вперед и назад.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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