Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"

Один из последних проектов Рады восьмого созыва не вступил в силу.

Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственном финансировании "Пласта", который был принят Верховной Радой 30 мая 2019 года.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

4 сентября Зеленский вернул законопроект со своими предложениями, текст которых пока не опубликован.

Закон признавал пластовое (скаутское) движение одним из основных направлений внешкольного образования.

Последние три года Кабинет министров выделял деньги из бюджета на финансирование "Пласта". Принятие законопроекта должно было законодательно урегулировать практики поддержки "Пласта" из местных бюджетов, а также будет способствовать формированию мощного и ценностно-ориентированного поколения активных граждан.

"Пласт" - это национальная скаутская молодежная организация. В Украине пластуны также распространяют Вифлеемский огонь в госучреждения, больницы, детские дома, передают диаспоре в разных странах, а также Украинским военным на передовую.

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