Рада дала ход изменениям в Конституцию о праве народа вносить законопроекты

Проект направлен на оценку в Конституционный Суд.

Фото: Михаил Палинчак

Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1015, который фиксирует законодательное право народа.

За это проголосовали 338 народных депутатов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы. Согласно предложению, право вносить законопроекты в Верховную Раду будут иметь не только Президент, Кабинет министров, народные депутаты, но и "народ".

"После его принятия народ Украины в количестве и порядке, определенном законом, сможет инициировать рассмотрение в Верховной Раде Украины законопроектов, которые он буде считать необходимыми... Количество подписей, которые необходимо собрать под таким законопроектом, - это вопрос исключительно законодательного регулирования, которое будет разработано и принято после внесения изменений в Конституцию", - сказал депутатам представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Представитель Зеленского предполагает, что реализация этого права может осуществляться при помощи электронной идентификации и мобильных устройств.

"Конечно, наивно предполагать, что все граждане бросятся писать какие-то качественные законопроекты. Но в любом обществе, в том числе в Украине, есть граждански активная часть народа. Если эти граждане инициируют какой-то интересный вопрос, который наберет достаточное количество других граждан, то этот вопрос будет рассмотрен парламентом", - сказал Вениславский.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

Напомним, что 3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, а также начала процесс изменения Конституции в части отмены адвокатской монополии; утверждения права президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы.

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