Вышинский заявил, что не намерен участвовать в обмене пленными, - РосСМИ

Обвиняемый в госизмене главред "РИА Новости Украина" не признает свою вину.

Вышинский заявил, что не намерен участвовать в обмене пленными, - РосСМИ
Кирилл Вышинский
Фото: Lb.ua

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что не намерен участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Обмен - это юридическая процедура, она касается в первую очередь тех, кто уже осужден, кто признал свою вину. Но я не осужден, я свою вину не признаю. Самое главное, что в ходе этой процедуры непонятно будет дальше, какой у меня юридический статус, кто я", - заявил Вышинский.

Ранее сообщалось, что освобождение Вышинского из-под стражи под личное обязательство состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины опубликовала фотокопию соответствующего его заявления о согласии на участие в обменном процессе.

Напомним, 28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма". Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»".

6 июля Вышинскому сообщили второе подозрение по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), так как во время обысков в арендованном Вышинским банковском сейфе нашли самозарядный нарезной пистолет FN Browning M1906.

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