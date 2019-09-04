ВСП снова уволил судью Высшего хозсуда Татькова

Он уволен на основании п. 2 ч.6. ст.126 Конституции.

ВСП снова уволил судью Высшего хозсуда Татькова
Виктор Татьков
Фото: Макс Требухов

Высший совет правосудия на заседании 3 сентября рассмотрел вопрос об увольнении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова на основании п. 2 ч.6. ст.126 Конституции.

Об этом сообщает Суд-Инфо.

Докладчик - член ВСП Игорь Артеменко сообщил, что 24 декабря 2015 года Высший совет юстиции принял решение о внесении представления в Верховную Раду об увольнении Татькова с должности на основании нарушения требований относительно несовместимости.

19 января 2016 года представление было направлено в парламент, а 29 сентября Татьков был уволен с должности.

Постановлением Высшего админсуда от 18 октября 2017 года Татькову было отказано в отмене этого решения.

Постановлением Кассационного админсуда в составе Верховного Суда от 22 мая 2018 года Татькову также было отказано в пересмотре постановления.

Напомним, в октябре 2016 года, после увольнения Татькова, Генпрокуратура сообщила ему и бывшему заместителю председателя Высшего хозсуда Артуру Емельянову подозрение в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Татьков и Емельянов - выходцы из Донецкой области. По данным СМИ, во времена Януковича они создавали систему "донецкого правосудия" в киевских судах.

Татьков выехал за границу на лечение до вручения ему подозрения и поселился в Австрии.

2 октября 2018 года Татькову заочно предъявили новое подозрение и объявили в розыск по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание ОПГ), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (пособничество в принятии судьей неправосудного решения), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса.

22 августа 2019 года ВСП вернул ГПУ представление о заочном аресте Татькова. Однако, сообщалось, что его экстрадиция невозможна.

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