Зеленский дал два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий

"Страховка - это программа президента, это программа партии Слуга народа".

Зеленский дал два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский дал два года на запуск страховой медицины.

Об этом сказал в кулуарах Верховной Рады глава комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Страховка - это программа президента, это программа партии и фракции «Слуга народа». Президент дал нам два года, чтобы мы все это сделали", - сказал Радуцкий.

Напомним, что в 2018 году в Украине началась медицинская реформа, пока что изменения коснулись только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стран.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский внес законопроект о лишении мандата за кнопкодавство и прогулыЗеленский внес законопроект о лишении мандата за кнопкодавство и прогулы
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Гончарук в понедельник собирает КабминГончарук в понедельник собирает Кабмин
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский поблагодарил депутатов за отмену неприкосновенностиЗеленский поблагодарил депутатов за отмену неприкосновенности
Зеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе УкравтодореЗеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе Укравтодоре
Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя и бывшую сотрудницу "АрселорМиттал"Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя и бывшую сотрудницу "АрселорМиттал"
Зеленский настаивает на принятии нового Трудового кодекса до 2020Зеленский настаивает на принятии нового Трудового кодекса до 2020
Секретарь горсовета Борисполя, которого Зеленский прогнал с официальной встречи, избил активистаСекретарь горсовета Борисполя, которого Зеленский прогнал с официальной встречи, избил активиста
Дубилет анонсировал полноценный запуск электронного документооборота с 1 октябряДубилет анонсировал полноценный запуск электронного документооборота с 1 октября
Абромавичус пообещал конкурс на главу "Укроборонпрома" до конца годаАбромавичус пообещал конкурс на главу "Укроборонпрома" до конца года
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службыЗеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Зеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации казино и добыче янтаряЗеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации казино и добыче янтаря
Зеленский хочет получить право утверждать план обороны и его структуруЗеленский хочет получить право утверждать план обороны и его структуру
Последние новости
Подгружаем последние новости