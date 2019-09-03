Нападение секретаря Бориспольского горсовета на активиста переквалифицировали

Производство будут вести по статье "хулиганство".

Следователь Бориспольского отдела полиции горсовета вынес постановление о переквалификации инцидента с нападением секретаря горсовета Ярослава Годунка на общественного активиста. Об этом сообщает региональное управление полиции.

"В ходе расследования указанного уголовного производства, допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проведения следственных экспериментов, следователь усматривает в действиях мужчины признаки хулиганских действий, в связи с чем вынес постановление о переквалификации производства на преступление, предусмотренное ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Сама драка произошла еще 29 августа, информация об уголовном деле по этому поводу появилась только 2 сентября. Годунок заявил, что не нападал на активиста, а только дал ему пощечину.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с Годунком во время представления нового глав Киевской ОГА, назвал секретаря горсовета разбойником и выгнал его из зала.

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