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2022-11-01
Попри нові удари по Україні до Києва приїхала заступниця держсекретаря США
Мова йде про Карен Донфрід.
© Бріджит Брінк / Twitter
З візитом до Києва прибула заступниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід. Про це у Twitter
«Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів», – написала Брінк.
Юлія Москаленко, ZN.ua