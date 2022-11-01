Попри нові удари по Україні до Києва приїхала заступниця держсекретаря США

З візитом до Києва прибула заступниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід. Про це у Twitter повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

«Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів», – написала Брінк.