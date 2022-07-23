Колишньому заступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру у держзраді — ГБР

Володимир Сівкович втік до Москви у 2014 році.

Колишньому заступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру у держзраді — ГБР
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Володимира Сівковича підозрюють у державній зраді, та трьох співробітників ФСБ РФ у шпіонажі, повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Слідство встановило, що 5-а служба федеральної служби безпеки Росії створила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9 ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, зокрема Олександр Чуліндін, Марина Терентьєва та представники інших державних органів країни-агресора", - сказано в повідомленні у суботу.

Також залучили до протиправної діяльності представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебралися" до Москви, зокрема Володимира Сівковича.

"Також до злочинної групи входив екс-начальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який у свою чергу залучив до групи інших громадян України. Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яке збирало і передавало представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалася впливати на кадрові рішення в органах безпеки України", - розповіли у ГБР.

Колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого нібито займалися громадсько-політичною діяльністю, але насправді проводили розвідувально-підривну діяльність проти України.


Антон Герасименко, ZN.ua





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