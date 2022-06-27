Нам потрібне об'єднання тих народів, які вже захоплені і яким загрожує агресія росії, - радник секретаря РНБО Павло Жовніренко

Радник секретаря РНБО Павло Жовніренко заявив, що поведінка росії у світі наштовхує на думки про «орду» і їх цілком можна порівняти.

Про це він розповів на каналі Максима Ялі .

На думку гостя програми, росія напала на Україну як справжня «орда», тому їх можна порівняти і з’ясується, що особливої різниці між ними й так немає. «Внутрішня якість росії як орди та як країни, яка разом із Гітлером розпочинала другу світову війну, залишилася і зараз росія проявила себе у всій красі», - підкреслює Павло Жовніренко.

За словами радника, мета створення «орди» - війна, тому існувати без війни вона також не може. А відтак він вважає, що українці та інші народи, яким росія вже зашкодила чи може зашкодити, повинні об’єднатися, аби протистояти агресії з її боку. «Нам потрібне об'єднання тих народів, які вже захоплені і яким загрожує агресія росії», - підкреслює Павло Жовніренко.