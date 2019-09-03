Кабмин создал новые министерства

Под нож пошли МинАПК, Минэнерго, МинВОТ, Минкультуры и Минспорта.

Кабмин создал новые министерства
Фото: Диана Буцко

Кабинет министров на заседании 2 сентября провел реорганизацию министерств.

Об этом говорится в постановлении №829.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ переименовано в Министерство развития громад и территорий (министр - Алена Бабак).

Министерство экономического развития и торговли переименовано в Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства (Тимофей Милованов).

Министерство экологии и природных ресурсов переименовано в Министерство энергетики и защиты окружающей среды (Алексей Оржель).

Министерство по делам ветеранов переименованов в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (Елена Коляда).

Существовавшие в предыдущем кабинете МинАПК, Минэнерго и МинВОТ реорганизованы путем присоединения к другим министерствам.

Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта ликвидированы, вместо них на базе Министерства информационной политики создано Министерство культуры, молодежи и спорта (Владимир Бородянский).

На базе Государственного агентства по вопросам электронного правительства создано Министерство цифровой трансформации (Михаил Федоров).

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Гончарук в понедельник собирает КабминГончарук в понедельник собирает Кабмин
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин ликвидировал Департамент защиты экономики НацполицииКабмин ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции
Заседания Кабмина больше не будут транслироватьсяЗаседания Кабмина больше не будут транслироваться
Кабмин подготовит программу правительства к октябрюКабмин подготовит программу правительства к октябрю
Гончарук в понедельник собирает КабминГончарук в понедельник собирает Кабмин
"Автомайдан" выгнал двух активистов-депутатов за поддержку Кабмина с Аваковым"Автомайдан" выгнал двух активистов-депутатов за поддержку Кабмина с Аваковым
В Польше создали новую дивизию из-за угрозы с востокаВ Польше создали новую дивизию из-за угрозы с востока
Кабмин сложил полномочияКабмин сложил полномочия
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Арахамия: Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - "очень сложный вопрос"Арахамия: Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - "очень сложный вопрос"
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеровНовый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Последние новости
Подгружаем последние новости